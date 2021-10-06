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【初創企業】Lalamove推獎賞計劃　儲分可換迪卡儂、HKTVmall、百佳等優惠券

股市 16:05 2021/10/06

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【初創企業】Lalamove推獎賞計劃　儲分可換迪卡儂、HKTVmall、百佳等優惠券

近年各大企業紛紛推出積分計劃，希望擴大自家生態圈。本地創企、即時送貨平台Lalamove 宣布推出「Lalamove獎賞計劃」，每消費1元可賺取1點Lala積分。積分可兌換多個品牌的餐飲和購物獎賞及優惠券。

Lalamove 首席運營官盧家培表示，Lalamove 致力為各式企業和消費者提供快捷可靠的送貨服務之餘，亦一直以不同方式與用戶緊密聯繫，提升用戶體驗。 「Lalamove獎賞計劃」是品牌重要的里程碑，希望透過計劃回饋用戶對我們的支持，讓大眾平日使用 Lalamove 即時送貨服務的同時，可享受更多。

Lalamove用戶可賺取積分換領不同獎賞及優惠券，包括運動品牌迪卡儂Decathlon、精品咖啡平台eCup、素食網購平台Green Common、HäagenDazs、Pacific Coffee、HKTVmall、OpenRice、百佳超級市場和一田百貨等。

Lalamove一直透過「Deliver Care」計劃，支援各地社群，會與本地慈善機構惜食堂（Food Angel）和香港愛護動物協會（SPCA）合作，用戶可以選擇使用Lala積分捐贈食物予弱勢社群，或幫助被遺棄的小動物。

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*同場加映*【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

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