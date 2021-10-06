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【譚仔上市】譚仔國際2217暗盤曾跌逾一成、失守3元　一手帳面最多虧損210元

新股IPO 18:58 2021/10/06

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譚仔國際2217暗盤曾跌逾一成、失守3元

譚仔國際 （02217） 明日掛牌，以下限3.33元定價，今日（6日）先於多家券商的暗盤交易場交易，惟近期市場氣氛欠理想下，譚仔國際暗盤失守招股價。當中，富途暗盤交易場中，譚仔國際收報3.14元，跌5.7%，一手帳面暫錄虧損190元，已屬表現較好的暗盤交易場。譚仔國際在輝立、耀才暗盤都曾失守3元。

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譚仔國際首日走勢，券商點睇？詳看【下一頁】

譚仔國際2217分配結果詳情【下一頁】

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手帳面盈虧 收盤時間
輝立 3.12 3.33 -6.3% -210 18：30
耀才 3.15 -5.4% -180 19：30
富途 3.14 -5.7% -190 18：30

價格單位：港元

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記者：梁安琪
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港股 IPO 譚仔國際（02217）

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