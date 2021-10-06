【譚仔上市】譚仔國際2217暗盤曾跌逾一成、失守3元　一手帳面最多虧損210元

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譚仔國際 （02217） 明日掛牌，以下限3.33元定價，今日（6日）先於多家券商的暗盤交易場交易，惟近期市場氣氛欠理想下，譚仔國際暗盤失守招股價。當中，富途暗盤交易場中，譚仔國際收報3.14元，跌5.7%，一手帳面暫錄虧損190元，已屬表現較好的暗盤交易場。譚仔國際在輝立、耀才暗盤都曾失守3元。
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譚仔國際2217分配結果詳情【下一頁】
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手帳面盈虧
|收盤時間
|輝立
|3.12
|3.33
|-6.3%
|-210
|18：30
|耀才
|3.15
|-5.4%
|-180
|19：30
|富途
|3.14
|-5.7%
|-190
|18：30
價格單位：港元
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記者：梁安琪
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