【ET講股通】孫運喜：債息來襲（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日高開倒跌，再失24000點。三桶油造好，中石油 （00857） 再升4%破頂；滙豐 （00005） 逆市升近2%。後市點睇，《iMoney》主編孫運喜為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 聚焦美國債息

01：16 - 匯豐 （00005） 回勇 中石油 （00857） 重見4元

02：34 - 施政報告無驚喜 對市場影響微

03：36 - 美國債息再回升惹關注

05：00 - 油價升勢勁 帶動石油 （00857） 股價

07：44 - 紐西蘭加息加深市場憂慮

08：08 - 債息升對高增長、高估值股份構成壓力

09：39 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 前景點睇

13：20 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 前景點睇

18：25 - 觀眾問股：中遠海控 （01368） 可以買入嗎

20：50 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 應該沽嗎？

24：05 - 觀眾問股：中聯重科 （01157） 走勢如何

26：25 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 要止蝕嗎？

28：15 - 港股收市速報及後市分析

30：38 - 股票推介：北京控股 （00392）

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恒指全日收報23966點，跌137點，大市總成交1,039億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度高見24250點水平，及後轉跌，午市再逼近前浪底。高估值股回軟，海底撈 （06862） 跌5.1%至26.1元，李寧 （02331） 跌7.1%至84.2元。相反，估值較低的股份支撑大市，滙豐 （00005） 升3.3%至42.45元；油價續升，中石油 （00857） 再升4.3%至4.14元。

紐約油撲80美元 10年債息見1.57厘

新一份施政報告登場，與市場預期未有太大出入，地產股表現穩定。相反，美債來襲對港股的影響更大。美10年債息突破近日高位，見1.5711厘，增長股尤其是科技股受累最深。

債息上揚主因油價向上，紐約期油一度重上80美元，創2014年10月以來高位；天然氣價格更創2008年以來新高，轉換成油價的話，相當於高達230美元一桶。雖然再有儲局官員為通脹降溫，惟市場視若無睹。此外，新西蘭加息，亦為美債落井下石，債息反覆向上趨勢料難改。恒生科指跌89點或1.5%，收報5866點，明顯跑輸大市。

恒指續反覆尋底 潛力股留意北控

展望後市，恒指技術走勢轉弱，陰陽燭乍現烏雲蓋頂，恐怕維持反覆尋底格局。今晚緊盯美國ADP就業數據，相信無論是好是壞，市場詮釋恐怕都偏淡。

潛力股可留意北京控股 （00392） ，是日股價升1.3%至32.05元。近日港股跌市，惟北控走勢反覆向上，加上估值便宜，派息率亦不俗，現市況國企亦遠較民企安全，可待回落至30元或28元上車。

【「ET講股通」問股環節，包括︰滙豐、李寧、特步、中遠海控、紫金礦業、中聯重科、微創醫療︰立即觀看】

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