【施政報告2021】創科土地新增250公頃　河套區擬推「生命健康創新科研中心」　最快料三年後展開前期工作

行政長官林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，當中提出不少措施協助本地科研發展，其中提到本港多個地點將新增作創科土地用途，合共涉及接近250公頃土地，包括處於構思段階的新田科技城，以及在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施。

其中將研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程，將港深創科園與落馬洲╱新田一帶地方，整合為新田科技城，希望建構為香港矽谷。消息人士指出，新田科技城涉及新田落馬洲發展樞紐佔地57公頃（見表），主要應用於協助科技公司的方案商業落地，例如進行試製、測試，提供醫療器械等。而重啟馬料水填海計劃，再加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。

另在《北部都會區發展策略》下，升格為新界北現代服務業中心的洪水橋/厦村，將會擴大範圍至流浮山，預計約5公頃。消息人士指，選址考慮到與深圳前海一灣之隔，可以產生協同效應。並期望建立規模媲美數碼港的地標性創科設施如創新孵化中心。而現代服務業除了金融外，還可能是一些與知識產權、市場化的支援配套相關。

新增的創科用地還將接納香港大學（港大）和香港中文大學（中大）的建議，為兩所大學提供土地作科研用途，分別於薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地興建深科技研發大樓，並支持中大在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」的土地設立研究設施和擴充中大醫院，並同時改善現有東鐵大學站的公共運輸交匯處和泊車設施。

創科土地用途佔地 公頃 現有和已預留創科用地 220 現有工業邨 210 《北部都會區發展策略》及《2021年施政報告》其他措施中的額外用地 落馬洲邊境管制站 20 港深創科園東南面土地 70 馬料水填海計劃 88 新田科技城涉及新田落馬洲發展樞紐 57 流浮山 5 港大 4 中大 2.5

設InnoLife Healthtech Hub 料涉數十億資助

消息人士又強調，為回應「國家所需」，配合《十四五規劃綱要》提出生命健康等前沿領域，所以構思在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作。「不僅生物科技，還涉及人工智能預測分析、機械人，以及新物料應用如人造皮、器官等的研發。」並且將預料投入數以十億計資助。

該科研中心有別於早前「InnoHK創新香港研發平台」旨在匯聚本地和海內外人才，將針對與內地研發層面的合作及提供更大規模的配套。並且以「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室，以及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，包括理大、中大、港大的國家重點實驗室。

該「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」預期在2024年末，即第一期河套區港深創科園落成後，才可開展前期工作包括規劃設計等，預計前期工作超過1年。預料將投入數以十億計資助於在2024年尾落成後， 前期工作超過1年。

此外，據消息人士引述早前統計，佔地87公頃的第一期河套區港深創科園，共8座大樓，預計將有5萬就業人口。

記者：張寶燕