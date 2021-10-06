【投資理財】首次認購費、管理費、表現費？ 一文看清基金收費

除了投資股票之外，有不少投資者為了降低投資風險，也會考慮選擇投資基金，特別是每當去到銀行辦理業務的時候，總會有客戶經理向投資者推介看好的基金，向投資者推介。但有別於股票另外收取服務費，基金的收費會直接在本金內扣除，即你部分的本金將會用作支付有關費用，而基金的費用主要分為交易費用和持續費用。

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基金vs股票收費不同

在任何平台購買股票的時候，由於需要透過交易所進行交易，除了支付平台的手續費外（例如佣金收費和平台收費），也需要支付交易所徵收的費用。以在香港交易所買賣港股為例，需要支付的費用包括交易徵費（0.0027%）、投資者賠償徵費（0.002% ）、交易費（0.005%）、交易系統使用費0.5元、股票印花稅（0.13%）、過戶費2.5元。但基金的費用相對較簡單，以下便會逐一介紹基金的主要四種費用：交易費用 (基金認購費、贖回費和轉換費)和持續費用( 經理費、保管費)。

基金認購費(交易費用)

投資者在購買基金的時候，都需要一筆過支付首次認購費，這筆徵費是直接從投資的金額扣除，例如首次認購費為3%，假設投資者投入100,000元本金的話，實際投資的金額為97,000元，其中3,000元會當作基金認購費。大多的基金公司的認購費都以「最高為認購額的%」為標準，為什麼是最高呢？因為該筆費用不是支付給基金公司，而是支付予基金公司的分銷商，例如基金平台、銀行、保險公司等，用作支付他們的佣金。因為在設立基金後，基金公司需要透過不同的中介平台去推銷基金，而中介公司的收入便是基金認購費。正如前面提及，「最高為認購額的%」不是一個固定的百分比，因此有部分公司或中介人會因應投資額或投資物（投資/債券基金）等因素提供折扣予投資者，所以如果投資者考慮購買基金的時候，不妨了解更多。

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贖回費和轉換費(交易費用)

在現時，大多數的基金已經取消贖回費用，當初主要設立的原因是基金為是一項中、長線的投資，因此為了避免投資者在短時間內套現，干預投基金的投資節奏，有部分基金如果在短時間贖回需要收取贖回費。正如購買投資相連保險，如果想提早贖回保單，需要支付退保費用一樣，但收取贖回費的基金為數已不多。另外，轉換費則是從一隻基金提取投資金額，再投資於同一基金公司的其他基金需要支付的費用，以下圖為例，每次轉換需要支付1-2%手續費，但不是所有平台都需要支付相關費用，有部分基金公司在轉換同一傘子的基金是無需要支付費用，因此在轉換之前記緊向平台了解費用。

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管理費 (持續費用)

之前提及的認購費用，是用來支付予分銷商的佣金，但是基金公司絕不會無償的方式提供服務，他們的回報便是管理費。由於基金經理在成立基金之前，需要用大量的人力和物力去設立基金，管理的團隊也要定期去更新資產配置，管理費就是作為支付給基金公司的研究團隊代為管理資產的費用。假設管理費為一年2%，這個費用就會每日在投資者的本金扣除0.0055% (即2%/365天) ，當中股票基金的管理費會較債券型基金較高，因為相對投資風險也較高。

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業績表現費(持續費用)

有部分的基金都會收取業績表現費，主要是鼓勵基金經理與投資者的利益掛鉤，提供動力於基金經理更妥善管理基金。基金經理不會每年都收取業績表現費，只能在滿足一些特定表現情況下才可以向投資者收取。但收取業績表現費的基金主要是一些投資類型的基金，例如股票基金，因為非常看重投資經理的表現，他們的表現直接與投資者的利益有關。

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因為作為讀者在投資基金之前，需要了解各樣基金的交易費用和持續費用的收費，始終基金的收費是直接在本金扣除，投資者未必留意到，特別是轉換費用。有部分的客戶經理會定期致電投資者，更新他們市場的資訊，甚至建議他們轉換到其他基金，因此投資者需要事前了解轉換的費用。特別是遇到不明白或不清晰的地方，一定要問清楚。

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記者：陳佳恩