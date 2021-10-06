【施政報告2021】發展高增值物流　業界：冀有更多資源推動數碼科技應用

▲ 有物流公司對新一份施政報告表示歡迎，冀有更多資源推動業界數碼科技應用。

新一份施政報告出爐。為提升香港港口的優勢，當局會與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案。物流方面則會加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。

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主要經營中港B2B生意的物流公司「翹日天」創辦人之一陳曉晴表示，樂於聽見推動「智慧港口」發展。她解釋，香港作為運輸港，不同國家均依賴香港或中國國內物流業，若當局可主動推動物流業數碼科技，或給予更多資源於業者，以研發及採用更多智能系統，將有助推動此領域服務，並提高香港國際航運中心地位。

陳又指，現今全球物流業正趨向智能化，而物流業涉及的領域廣泛，如鐵路、船舶、工人、倉庫，期望當局可進一步投放更多資源於業界，包括資金資助及人才培訓，以追趕數碼科技步伐。

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商會：應發展多式聯運物流資訊轉運樞紐



針對物流業的另一個重點發展方向是高增值海運商業服務，包括船舶註冊、融資及管理、海事保險、海事法律及仲裁等。當局會引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務；亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處，為在香港註冊的船隻提供更好的支援。



香港物流商會主席鍾鴻興指，實際上港府過去已一直推動有關方面措施，相信措施有助吸引大型航班來港作註冊或停泊。但他強調，若果要真正令本港在物流業取得優勢，應更著墨於執行上的細節，例如根據十四五規劃，香港應發展多式聯運(海陸空鐵)物流資訊轉運樞紐(Logistics Information Hub)，利用香港獨特優勢，連接大灣區與國際標準接軌。

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記者：蘇穎琪