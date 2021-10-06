英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情

英國早前因供應鏈混亂及脫歐等因素影響，燃料供應短缺，民眾紛紛前往油站瘋狂搶購燃料。燃料危機帶動英國電動車銷情，上月的電動車銷量數字接近2019年全年銷售數字。

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英國新車銷量急跌。根據英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）的數據，上月的新車登記量只有21.5萬輛，成為自1998年以來的9月份最差表現。

9月通常是汽車市場較熾熱的月份。而英國去年9月受累疫情，汽車銷量受壓，較疫情前的10年平均水平下跌近45%。但上月的新車登記數字急挫，甚至較去年同期大跌近45%。

與此同時，英國上月的純電動車登記數量接近3.3萬輛，較去年同期增加幾乎一半。據悉，上月純電動車佔新車登記比例約15%，較8月時的11%增加4個百分點。

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而Tesla Model 3上月的登記數量達到7,000輛，成為同期最暢銷的電動車。

插電式混合動力車佔新車登記比例也增至 6.4%，代表上月售出的新車中，有超過20%能夠做到零排放駕駛。

Auto Trader 等汽車零售網站表示，人們在9月24日之後對電動車的興趣急增。而當時正有消息指，大型貨車司機短缺影響燃料供應，導致多個油站有民眾排長龍搶購燃料。

汽車網站AA Cars行政總裁費爾克拉夫（James Fairclough）更表示，對於本身正考慮轉用電動車的人而言，燃料危機可能會推動他們購買電動車。

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責任編輯：鄭錦玲

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