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【施政報告2021】延長會展業資助計劃　最快明日再公布參展商資助　業界：盼惠及中小型展覽

商業 15:16 2021/10/06

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政府將延長「會議展覽業資助計劃」，同時未來1至2日內將會公布針對參展商的一筆過資助。 （資料圖片）

特首林鄭月娥今日公布最新一份施政報告，為支援受疫情衝擊的會議展覽業，將延長「會議展覽業資助計劃」，同時未來1至2日內將會公布針對參展商的一筆過資助。 

【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援

最新一份施政報告中提到，政府將會延長「會議展覽業資助計劃」的有效期至明年底，該計劃總額超過10億元。同時，港府將會改善計劃細節，希望為業界提供即時及更到位的支援。據消息人士透露，「會議展覽業資助計劃」，目前已撥出1.4億元，資助了逾60個項目。未來1至2日內，更會向參展商公布一筆過資助計劃的詳情。 

中小企展覽難擴大至會展規模

剛舉行《香港車仔展2021》、三公有限公司創辦人李鑒泉表示，希望政府的資助計劃可惠及中小型展覽主辦商及相關從業員。他指，目前一些中小型展覽公司未必能負擔於會展、亞洲國際博覽館等大型展覽場地舉辦展覽，變相未能獲得相關資助。李相信很多中小企亦希望可以擴大展覽規模，但如果一下子就要擴展至會展般的規模，只會窒礙他們舉辦展覽的意欲。

籌辦大型展覽的康亞（COMASIA），亦表示歡迎政府的最新措施。 該企董事李志生認為政府已回應業界的訴求，特別是及早延長「會議展覽業資助計劃」的申請期限，整個會展業亦有得益。他解釋，由於籌備活動需時，現時政府延長計劃有效期，策展商可以更有彈性安排大型活動，同時亦令企業更願意參展。

期望有額外援助　針對國際展會

不過，該資助計劃僅限於成功參展及舉行展覽，故李志生希望政府可為過去10年，曾於香港舉行國際貿易展會的企業，提供援助，以度過度情難關。他指，過往該企以舉行國際展覽為主，當中有3分之2的展商是海外企業，6成買家來自海外。除了提供援助外，他亦期望香港可爭取盡快與中國通關，及後以此示範，爭取與歐美恢復通關。

環球資源展覽部副總裁黎可怡亦表示，歡迎施政報告有關支持會議展覽業的措施，包括將會議展覽業資助計劃有效期延長至明年底及擴建會展設施，期待政府進一步公佈計劃細節。

【施政報告2021】本地旅遊業疫下受挫　政府冀建立大灣區旅遊品牌

【荷里活罷工】荷里活幕後人員通過罷工議案　要求串流平台給予更合理待遇

記者：葉泳珊

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