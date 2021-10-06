【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站

《施政報告》出台，特首在報告中指北部都會區會成為未來發展重鎮，又在報告中建議加強白石角基建，具體操施包括興建新的東鐵線科學園/白石角車站等，料該區樓市將受惠相關發展。惟有業主在施政報告出台前夕，或對後市信心欠奉，加快賣樓，蝕讓沽出白石角雲匯單位。

中原地產周家傑表示，白石角雲匯最新錄10座中層B2室成交，單位實用面積459平方呎，2房連開放式廚房間隔，座向北，議價後以845萬元易手，實用平均呎價18,410元。

周家傑指，新買家為用家，原業主於2018年以932萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出單位帳面蝕讓約87萬元離場。

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