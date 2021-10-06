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【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站

股樓投資 15:10 2021/10/06

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《施政報告》出台，特首在報告中指北部都會區會成為未來發展重鎮，又在報告中建議加強白石角基建，具體操施包括興建新的東鐵線科學園/白石角車站等，料該區樓市將受惠相關發展。惟有業主在施政報告出台前夕，或對後市信心欠奉，加快賣樓，蝕讓沽出白石角雲匯單位。

中原地產周家傑表示，白石角雲匯最新錄10座中層B2室成交，單位實用面積459平方呎，2房連開放式廚房間隔，座向北，議價後以845萬元易手，實用平均呎價18,410元。

周家傑指，新買家為用家，原業主於2018年以932萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出單位帳面蝕讓約87萬元離場。

施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策【下一頁

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延伸閱讀︰

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住【下一頁

【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施【下一頁

【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標　已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地【下一頁

【施政報告2021】檢討《新界條例》　放寬出售祖堂地限制【下一頁

【施政報告2021】預計未來幾年收回700公頃土地　一文睇清土地供應政策【下一頁

【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓【下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

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