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滙豐股價逆市再上　唐牛稱已重新買入　策略如何？

股市 16:50 2021/10/06

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港股今早高開後未幾倒跌，恒生指數中午收市跌111點，再次失守二萬四。滙豐 （00005） 股價逆市造好，收市升逾3%，收報42.45元。獨立股評人唐牛表示已重新買入滙豐，買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。

重溫今早《ET開市直擊》施政報告出爐 恒指能否守住24000？【按此】

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00：00 - 港股今日焦點速覽　睇實施政報告

00：44 - 美股外圍市況速覽　金融股造好

01：56 - 亞太股市市況速覽　日股早段向好

02：35 - 美國債務上限談判死線將至

04：53 - 美股操作上要調整嗎？

09：19 - 港股上日市況速報

09： 54 - 唐牛分析港股走勢　點睇對沖策略？

13：53 - 內房股再有消息　佳兆業 （01638） 提早除淨有何啟示？

18：21 - 施政報告聚焦土地政策　地產股點睇？

21：35 - 港股開市前市況速報

22：30 - ET個股推介：中國神華 （01088）

23：27 - 北京擱置「反制裁法」　匯豐 （00005） 可重留意？

27：09 - 觀眾問股：聯想 （00992） 炒上現價可跟進嗎？

28：39 - 譚仔國際 （02217） 明上市　今晚暗盤要沽？

31：24 - 港股開市後早段市況速報

32：22 - 油股短綫如何？中石油 （00883） 、中石油 （00857） 上望空間多少？中海油服 （02883） 又如何？

36：35 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 短綫走勢如何？

37：35 - 觀眾問股：中石油 （00883） vs 中石油 （00857） vs中石化 （00386） 哪隻最值搏

38：07 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 短綫走勢如何？

39：36 - 觀眾問股：中廣核電力 （01816） 短綫走勢如何？

41：11 - 觀眾問股：FI二南方納指 （07568） 點睇？

42：02 - 納指走勢如何分析？

42：38 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價可入嗎？

44：58 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 短綫走勢點睇？

45：54 - 觀眾問股：創科 （00669） 欲買哪個價位收集？

47：00 - 觀眾問股：恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 見底了嗎？

48：52 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 前景如何？

50：56 - 觀眾問股：華潤置地 （01109） 前景如何？

52：36 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 要沽嗎？

53：31 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 點睇？

54：59 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 點睇？

55：46 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 點睇？

56：54 - 觀眾問股：美股Advanced Micro Devices（AMD.US）點睇？

58：12 - 港股早段市況速報　恒指再失二萬四

01：00：10 - 財經日誌提提你 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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