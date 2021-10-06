強生疫苗申加強劑授權 稱重症保護率達94%

各地陸續開始為民眾接種新冠疫苗加強劑，申請加強劑使用授權的疫苗生產商開始增加。美國藥廠強生周二正式向美國食品及藥物管理局（FDA）提交緊急使用授權申請，要求批准旗下的新冠疫苗在成人身上作加強劑。強生表示，接種加強劑後，在預防中度至重度症狀的有效率可達94%。

EMA批准打新冠疫苗加強劑 成人隔半年可接種 【下一頁】

強生公司（Johnson & Johnson）周二（5日）正式向FDA提交申請，成第3間向美國監管機構申請加強劑使用授權新冠疫苗生產商。

強生疫苗為單劑疫苗，公司表示，若接種首劑後2個月接種加強劑，對中重度徵狀保護率的保護率可顯著提升至94%，若相隔半年後接種，則抗體水平及可在1周內增加9倍，在1個月內增加12倍。

Moderna公司早前已向FDA申請加強劑使用授權，《紐約時報》指，當局或最早於本月就兩間公司申請作出決定。FDA生物製劑評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）周二下午呼籲，美國聯邦官員批准3種疫苗的加強劑使用授權。馬克斯指日益成熟的數據清楚表明，或許所有成人都具備接種加強劑資格，但強調仍需聽取顧問意見。

接種輝瑞疫苗7個月後抗體消失 美研究：支持打加強劑 【下一頁】

美國疾病預防控制中心（CDC）近期研究發現，強生單劑疫苗預防重症有效率為71%，輝瑞疫苗則有88%，Moderna疫苗為93%，亦有其他研究發現，接種強生疫苗人士較其他2種疫苗較易染疫。惟強生公司引述自家研究數據指，疫苗預防重症有效率為81%，預防感染則有79%，保護率更不會隨時間下降。

美國近1,500萬名民眾接種強生疫苗，1.02億人完成輝瑞疫苗接種，另有近6,900萬人選擇接種Moderna疫苗。

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責任編輯：李俊儀