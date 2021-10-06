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【施政報告2021】施政報告增加150公頃土地建新田科技城　科企：可解決科技園區不足問題

科技 17:27 2021/10/06

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據悉，新田科技城佔地1,100公頃，是創科人才工作及生活的綜合社區，共可提供作創科用途的總樓面面積，相當於16.5個香港科學園。

行政長官林鄭月娥今（6日）發表任內最後一份施政報告，其中在《發展策略》中提出，增加合共約150公頃土地用作建構新田科技城。有本地科技企業表示，發展科技城可以解決現時科技園區不足的情況。

【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策 建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心

IOT Solution曾在新田購物城開設STEAM VR體驗中心，亦看好河套區的發展。雖然新田購物城在8月底時已停止運作，但今次施政報告提出興建新田科技城，公司行政總裁梁偉健認為這是對科技界的一大支持。他指，香港只有科學園及數碼港兩個科技園區並不足夠，加上租金高昂，認為新界的置閒土地應該要發展，惟在發展時亦需顧及當地的生態情況。

【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助 一文看清中小企支援

據悉，新田科技城佔地1,100公頃，是創科人才工作及生活的綜合社區，共可提供作創科用途的總樓面面積，相當於16.5個香港科學園。除了興建新田科技城，行政長官亦在施政報告中提出，在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」16間與生命健康相關的實驗室及8間與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。

【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰 業界冀銀行加快審批流程

記者：廖淑瑩
 

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