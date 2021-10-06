【施政報告2021】本地旅遊業疫下受挫　政府冀建立大灣區旅遊品牌

旅遊業在疫情下受重挫。政府在過去推出多項支援旅遊業界的措施。行政長官林鄭月娥在5年任期內的最後一份施政報告提及，支援旅遊業的措施方面，繼續與大灣區城市合作。

她稱，現屆政府在過去任期，推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；完成郵輪業發展策略規劃；以及促成不同盛事和會展活動。

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在最新一份施政報告中，她提及建立大灣區旅遊品牌，並透過不同資助及推廣計劃，讓更多盛事及會展活動在港舉行。

商務及經濟發展局轄下的旅遊事務署，在過去推出多項旅遊項目。據消息人士指，不少項目反映熱烈，當中「鹽田梓藝術節」錄21萬人次到訪，而「設計#香港地」的公共藝術裝置也錄22萬人次。所以重申，第二輪旅遊項目將再包括鹽田梓藝術節、城市景昔、設計#香港地，以及改善行山徑。

其中5,500萬會用作改善10條行山徑，包括：獅子山歷史徑、城門歷史徑（城門郊野公園）、香港仔水塘畔塘徑、鳳凰徑第三段、橫七古道（八仙嶺郊野公園）、太墩至北潭涌、石龍拱至蓮花山、楓香林至黃泥墩水塘、戰地遺跡徑 - 鹿頸、大刀屻。

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記者：馬意文、張寶燕