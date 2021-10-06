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【施政報告2021】料受兩因素影響　美聯料樓價升幅降溫　下調全年樓價升幅預測

股樓投資 14:46 2021/10/06

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新一份《施政報告》今日（10月6日）發布，提到不少房屋及土地供應政策，市場普遍認為，政府造地及建屋需時，料樓價不會因政府增加土地供應而下跌。不過，本地龍頭代理之一的美聯物業則下調全年樓價升幅預測。美聯物業住宅部行政總裁布少明說，新一份施政報告著墨房策，積極增加土地及房屋供應，惟料發展需時，未來數年私宅落成量未會因此大幅增加，故料樓價不會觸發樓價向下調整，惟隨着長遠供求失衡的問題可望紓緩，加上最近的股市波動因素，故調低今年樓價升幅預測至約10%，至於一手市場將繼續「貨如輪轉」，備受市場人士追捧。   

施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策【下一頁

布少明進一步解釋，過去物業供求失衡，為樓價持續高企的原因之一，自政府增加土地供應等相應措施進一步落實，對本港樓市長遠有著正面健康發展，將更有利用家入市，讓更多人可「安居樂業」，而未來新界區將成為供應重要區域，尤其是新界西北區一帶，近年政府已積極發展，再配合政府的「北部都會區發展策略」，加上大灣區發展，區內樓市尤為受惠。 

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他又說，鑑於長遠供應增加，故美聯物業預期樓價升幅將會「降溫」，今年全年樓價將下調升幅至1成，全年二手住宅成交量將錄得約6萬宗，並料明年成交量可增至約6.5萬宗。至於一手成交量，預計今年將錄得約1.8萬伙，而明年亦將增加至2萬伙的活躍水平。

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 一手市場 美聯物業 施政報告 土地供應
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