【WeLab】WeLab夥豐澤推蘋果「先扣後供」分期計劃　可直接以trade-in換購價買入蘋果產品

▲ WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智

WeLab宣布與蘋果（美：AAPL）旗下的授權經銷商合作，推出「先扣後供」的月供計劃，消費者可以透過WeLend旗下的平台WeLab Pay購買Apple產品，在預先扣除要購買的產品trade-in換購價值後，剩餘款項將通過分期貸款的方式償還，信貸評分較高的客戶可享有零息分期。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，該計劃首階段將先與豐澤進行合作，目前已經在指定的22間豐澤門市推出，下周起將會在超過70間豐澤門市及網點推出服務，未來的合作範圍會擴大至其他選定的蘋果經銷商。

龍沛智又指，目前與蘋果授權經銷商是獨家合作，並且雙方都有意欲長期合作下去，希望有關服務能夠促進WeLab集團的客戶增長，希望能夠吸引八成的本港蘋果用戶使用WeLab產品。

若以容量為128GB的iPhone 13為例，原價為6799元，若以「先扣後供」月供計劃購買，扣除trade-in的換購價值後，期限為24個月，每月只需支付204元，相當於累計支付約4900元，較原價平28%左右。而在24個月後，顧客可以交付現有產品的trade-in換購價值及最後一期供款，來保留有關產品；公司亦提供trade-in換購選擇，客戶可更新計劃並升級至新產品，或以trade-in換購價值直接歸還產品予指定的授權經銷商。

據WeLab提供的數據顯示，MacBook Air、MacBook Pro以及iMac的trade-in換購價值約為原價的30%，iPhone 13系列則為28%，iPad為20%，Apple Watch約為15%。如數據線、手機保護殼等零件則未能享有trade-in優惠，但同樣可以參與零息分期供款計劃。

另外，iPhone或Apple Watch的計劃期限為24個月，iPad或Mac產品則為36個月。

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記者：梁安琪

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