【內房股】9月內房股銷售普跌35%　專家警告房企有機會無法完成銷售目標

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武發表報告指，根據克而瑞數據顯示，基於市情緒疲弱，9月內房股銷售普遍下跌約35%，或成房地產市場於過去5至10年來最差，並警告一旦市場情況在餘下時間沒有轉變，認為該行追蹤的大部份房企有機會無法完成全年銷售目標，料19隻覆蓋股份中涉及16隻。

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銀河聯昌證券認為，監管機構似乎意識到房地產市場急插帶來的潛在問題，預期將會有放寬措施。該行認為，放寬措施有利內房板塊，但花樣年 （01777） 於 10月4日違約，令市場意外，並憂慮將會有更多違約事件發生。

該行重申，對內房股看法中性，但隨措施放寬的可能增加，建議吸納優質房企，首選為龍湖 （00960） 、華潤置地 （01109） 、合景泰富 （01813） 。至於高「啤打」（beta）的房企，則偏好融創 （01918） 、富力 （02777） 、奧園 （03883） 。

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