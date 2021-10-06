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【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格單季增持阿里巴巴8成　曾指壓制馬雲是對的

股市 14:05 2021/10/06

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【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格單季增持阿里巴巴8成　曾指壓制馬雲是對的

阿里巴巴 （09988） 第三季累跌35.4%，為表現第4差的恒指成份股。不過，隨對沖基金、上市公司向美國證交會（SEC）提交全新季度申報，資料顯示阿里巴巴大跌後獲部分知名投資者入場，當中包括股神巴菲特拍擋芒格（Charlie Munger）。據芒格旗下Daily Journal Corporation（美：DJCO）向SEC申報，DJCO至9月底的阿里巴巴美股（美：BABA）持股，單季增加82%。

股神搭檔芒格：中國壓制馬雲是正確的 希望美國擁有中國金融制度，可見【下一頁】

DJCO上季淨增持136,740股阿里巴巴ADS，最新持股302,060股。以持股價值計，DJCO的阿里巴巴持股由6月值3700萬美元，增至9月底的約4500萬美元（約3.51億港元）。

DJCO其他持股以美國本土企業為主，包括美銀（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）。

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港股 美股 增持 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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