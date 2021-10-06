宣讀《施政報告》長逾兩小時 林鄭月娥：曾承受前所未有的巨大壓力 提到家人默默支持時一度嗚咽

行政長官林鄭月娥於今早11時開始宣讀《施政報告》，至大概下午1時20分完成，全程歷時逾2小時，她也出現「聲沙」現象。在《施政報告》最後部份，她以「團結建未來」作結語，提及自己對香港市民一直護航的不變初心，及家人對自己的支持時，林鄭月娥一度嗚咽。



林鄭月娥在宣讀《施政報告》的最後章節時， 於總結她五年任期內最後一份《施政報告》時，她說：「想說幾句感性的話。」

林鄭月娥指，自己從41年前離開大學校園，踏入政府以來，一直堅信憑着為民服務的理念和積極有為的作風。她於四年多前就任特區行政長官，是自己公務生涯內最大的榮耀，也迎來了人生中最大的挑戰。

她續稱，上任不到兩年，就因「修例風波」、社會暴亂、外部勢力不停粗暴地干預香港事務、新冠疫情衝擊，而承受前所未有的巨大壓力。支撐着她排除萬難的動力來自三方面，分別來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐、自己就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心，以及家人的無限信任及默默支持。

她表示，香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到「一國兩制」的正確軌道，更指：「我比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用，當然亦更期盼我們可以培育有國家觀念、香港情懷、對社會有承擔的新一代，薪火相傳。」

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記者：陳詠妍