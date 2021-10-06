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施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策

股樓投資 13:57 2021/10/06

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特首林鄭月娥發表新一份施政報告《施政報告2021》，本文整理《施政報告2021》有關土地、房屋政策的發言重點： 

  • 為確保適時提供未來十年330 000個公營房屋單位，在切實可行範圍內盡量提前落成後五年期（2027-28至2031-32年度）的項目 
  • 嚴謹審視城市規劃、環境影響評估及其他法定要求，以進一步精簡發展流程 
  • 將過渡性房屋單位的供應量由15 000個增至20 000個、向合資格輪候公屋申請人提供有時限現金津貼，以及就「劏房」實施租務管制 
  • 推展《北部都會區發展策略》，把香港北部改造成活力十足和具吸引力的地區，為房屋、科技發展及其他產業提供更多土地 
  • 加快龍鼓灘（包括重新規劃屯門西）及馬料水的近岸填海計劃 
  • 檢視「綠化地帶」，以物色具潛力可發展土地 
  • 制訂建議，以改善祖堂的管理，釋放祖堂地的發展潛力 
  • 重建房屋委員會轄下的西環邨及馬頭圍邨，以及在市區重建局（市建局）的配合下，推動平民屋宇有限公司的大坑西邨重建計劃 
  • 把適用於重建工廈的「標準金額」補價評估模式擴展至新發展區的換地個案 

《施政報告2021》附篇內容

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【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住【下一頁

【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施【下一頁

【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標　已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地【下一頁

【施政報告2021】檢討《新界條例》　放寬出售祖堂地限制【下一頁

【施政報告2021】預計未來幾年收回700公頃土地　一文睇清土地供應政策【下一頁

【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 公屋 賣地 林鄭月娥 土地供應 施政報告
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