施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策

特首林鄭月娥發表新一份施政報告《施政報告2021》，本文整理《施政報告2021》有關土地、房屋政策的發言重點：

為確保適時提供未來十年330 000個公營房屋單位，在切實可行範圍內盡量提前落成後五年期（2027-28至2031-32年度）的項目

嚴謹審視城市規劃、環境影響評估及其他法定要求，以進一步精簡發展流程

將過渡性房屋單位的供應量由15 000個增至20 000個、向合資格輪候公屋申請人提供有時限現金津貼，以及就「劏房」實施租務管制

推展《北部都會區發展策略》，把香港北部改造成活力十足和具吸引力的地區，為房屋、科技發展及其他產業提供更多土地

加快龍鼓灘（包括重新規劃屯門西）及馬料水的近岸填海計劃

檢視「綠化地帶」，以物色具潛力可發展土地

制訂建議，以改善祖堂的管理，釋放祖堂地的發展潛力

重建房屋委員會轄下的西環邨及馬頭圍邨，以及在市區重建局（市建局）的配合下，推動平民屋宇有限公司的大坑西邨重建計劃

把適用於重建工廈的「標準金額」補價評估模式擴展至新發展區的換地個案

《施政報告2021》附篇內容

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【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站 提供更多房屋、車位、商舖和公共設施【下一頁】

【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標 已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地【下一頁】

【施政報告2021】檢討《新界條例》 放寬出售祖堂地限制【下一頁】

【施政報告2021】預計未來幾年收回700公頃土地 一文睇清土地供應政策【下一頁】

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