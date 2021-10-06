【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策　建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心

▲ 行政長官林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，當中提出不少措施協助本地科研發展，如建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心等。
行政長官林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，當中提出不少措施協助本地科研發展，下文讓你一文看清今年施政報告重點！
重組政府架構：
- 建議擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並突顯由創科推動本港再工業化的發展。
增加創科用地：
- 《發展策略》提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地和毗鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城。
- 政府會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地，又建議新增土地可主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能。
- 此外，當局將改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。當局會邀請港鐵公司，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。
- 至於河套地區，港深創科園與落馬洲╱新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區，可集港深兩地優勢匯聚海內外人才，成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。
- 在《北部都會區發展策略》下建議升格為新界北現代服務業中心的洪水橋╱厦村會擴大範圍至流浮山，可考慮在與深圳前海一灣之隔的地方建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。
大學科研：
- 為鞏固香港在基礎研究的領導地位，當局原則上接納香港大學和香港中文大學的建議，為兩所大學提供土地作科研用途，分別於薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地興建深科技研發大樓；支持中大在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」的土地設立研究設施和擴充中大醫院，並同時改善現有東鐵大學站的公共運輸交匯處和泊車設施。至於香港理工大學研究把其用作提供自資專上教育的紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。
推動研發：
- 建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。
- 當局旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」已成功招攬28所由世界級的大學和科研機構與本地大學合作的研發實驗室。
推動再工業化：
- 位於將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心將分別於明年中和2023年完工。業界對這兩項設施反應理想，反映不少企業認同高附加值和高技術含量的製造工序和生產線可在香港落戶。當局亦邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心。
科技投資：
- 科技園公司會成立「大灣區創科快線」，全方位培育初創，以及支援企業「引進來、走出去」。
- 政府會透過合適的私募股權投資機構作為伙伴進行相關投資，豐富現有多種資助計劃來發展創科界別和市場，以協助正在迅速發展的創科企業（包括初創）。
智慧城市：
- 政府會多方位推動5G發展，包括推出更多5G頻譜於本月底拍賣，在速度、容量和覆蓋等方面滿足各種5G服務需要。當局會通過「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，資助更多行業採納5G創新應用，包括遙距醫療、遙距維修支援、實時工地安全監測等，提升效率和生產力。
- 運輸署將於明年底開始逐步在政府收費隧道及青沙管制區實施不停車繳費，既便利駕駛人士，亦可改善隧道交通。
- 7個自動泊車系統項目當中，位於荃灣及大埔的項目將分別於今明兩年投入服務。
- 為推動自動駕駛車輛，運房局會向下一屆立法會提交條例草案以設立新的規管框架，令業界能更廣泛和靈活地進行測試和應用。
責任編輯：廖淑瑩