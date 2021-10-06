【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策 建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心

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▲ 行政長官林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，當中提出不少措施協助本地科研發展，如建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心等。