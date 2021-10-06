【全球GDP】受「疫苗鴻溝」和通脹影響　IMF預測今年全球GDP增長比預期低

《路透》報道，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周二表示，IMF預測2021年全球經濟增長將下降，略低於7月預測的6%。她指稱債務相關的風險、通脹以及疫情後經濟趨勢的迥異是主要原因。

格奧爾基耶娃表示，雖然全球經濟正在反彈，但疫情繼續抑制復蘇，國家之間疫苗接種方面的差距是主要障礙，有太多國家無法獲得新冠疫苗。

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格奧爾基耶娃在義大利博科尼大學（Bocconi University）的網上演講中提到，下周最新公布的「全球經濟展望」，將預測發達經濟體到明年將恢復到疫情前的水準，但多數新興經濟體和發展中國家，則需要更多時間才能復蘇。

她表示，美國和中國仍是經濟增長的重要引擎，義大利和歐洲的增長勢頭有所增強，但其他地區的增長正在惡化。她指，2022年預計作為關鍵風險因素的通脹壓力將在大多數國家消退，但將繼續影響一些新興和發展中經濟體。她警告稱，通脹預期持續上升可能導致利率迅速上升和金融狀況收緊。

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報道又提到，格奧爾基耶娃表示，儘管各國央行暫時可能避免收緊政策，但如果經濟復蘇速度快於預期，通脹上升的風險或成為現實，各國央行應準備迅速採取行動。監控包括過高資產估值在內的金融風險也很重要。

她敦促富裕國家增加向發展中國家提供新冠疫苗，取消貿易限制，並填補新冠檢測、追蹤和治療所需的200億美元贈款資金缺口。如果不能消除發達經濟體和貧窮國家之間在疫苗接種率方面的巨大差距，可能會阻礙全球復蘇，使全球GDP在未來5年的累計損失達到5.3萬億美元。

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