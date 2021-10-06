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【施政報告2021】吸引人才應對人口老化 「優才計劃」年度配額將倍增至4 000個

理財智慧 14:27 2021/10/06

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林鄭月娥表示，香港正面對人口急速老化及生育率持續下降的挑戰，人力資源供應面臨樽頸，需要更進取地吸納更多非本地人才，豐富香港的人才庫，推動高端經濟發展和抓緊《十四五規劃綱要》和大灣區的發展機遇。

措施包括：

  • 進一步將「優才計劃」的年度配額倍增至4 000個，以吸引世界各地優才來港工作
  • 新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才，以及優化法律及爭議解決專才的要求，以配合香港未來重點發展金融、創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向
  • 透過海外經貿辦和內地辦事處的網絡，協助相關政策局吸引人才來港工作

同時， 財經事務及庫務局會與教育局和勞福局研究，為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準，讓僱主及從業員有更清晰及認可的專業發展階梯，並同時把更多金融相關課程納入「持續進修基金」可獲發還款項課程，吸引更多人才投身這行業。

【施政報告2021】明年下半年劃一普通津貼的資產上限 港府稱下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」：【下一頁

為鼓勵教資會資助大學靈活調配資源以培育更多研究人才支持其研究活動，教資會資助的研究院研究課程學生超收上限將由七成進一步放寬至十成；並邀請教資會評估資助研究院研究課程學額的供求情況，並考慮增加資助學額的可行性。

 

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責任編輯：潘曉豐

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