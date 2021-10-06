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俄羅斯開拍首部太空電影 女演員上太空拍戲12日

環球社會熱點 15:22 2021/10/06

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不少電影都以太空為主題，但只能透過後期製作呈現太空畫面。俄羅斯創先河拍攝全球首部在太空取景的電影，一名俄羅斯女演員及電影製片人於周二（5日）乘坐太空船升空，前往國際太空站拍攝電影《挑戰》。二人會逗留12日才返回地球。並獲資深太空人什卡普羅夫將陪同升空。

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俄羅斯女演員佩雷西爾德（Yulia Peresild）及電影製片人希彭科（Klim Shipenko），獲曾3次參加太空任務的資深太空人什卡普羅夫（Anton Shkaplerov）陪同。三人周二在哈薩克拜科努爾航天發射場（Baikonur Cosmodrome），乘坐聯盟 MS-19 飛船升空，前往國際太空站拍攝電影《挑戰》（Challenge）。

據悉，聯盟號飛船與黎明號研究艙對接期間出現溝通問題，較預期對接時間長約10分鐘，什卡普羅夫需要手動控制對接。電影製片人期間用攝影器材，把飛船降落太空站的過程完整拍攝。

佩雷西爾德及希彭科會在太空站停留12日，由另一名太空人護送下於17日返回地球。至於什卡普羅夫將在太空站繼續執行任務，明年3月才返回地球。

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這是全球首部在太空拍攝的電影，劇情講述太空站有太空人身患重病。但健康狀況使太空人無法返回地球接受治療，於是佩雷西爾德飾演的外科醫生飛往太空，為太空人進行手術。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示， 希望他們在太空站拍攝順利，並成功返回地球。他表示俄羅斯作為前蘇聯其中一部分，是首個登陸太空的國家，希望他們能保持自信神態，所有俄羅斯人將會與他們同在。

責任編輯：郭麗明

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