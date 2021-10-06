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【恒大危機】遭中譽拋售3218萬股 恒大汽車續洗倉下午挫逾一成

股樓投資 14:09 2021/10/06

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中譽集團（00985）公布，昨天已透過公開市場出售恒大汽車（00708）合共3218萬股，總代價約1.25億元，料整體虧損約2.56億元。該集團指，出售恒大汽車每股平均價格約3.89元，擬將出售事項所得款項用於其他業務，投資機會或作為一般營運資金。截至1時45分，恒大汽車大跌15.7%報3.2元，中譽則跌1.8%報1.55元。

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

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該集團指，對恒大汽車及其控股公司恒大集團（03333）近期負面消息以及恒大汽車股價過去數月大幅下跌持審慎關注態度。該集團指，考慮到恒大汽車
的公告、股市近期波動、多變的市場及經濟狀況，認為出售事項可削減虧損，並鞏固其財務及現金狀況，及重新分配其財務資源至其他業務需要。由於出售事項按市價作出，該集團認為出售事項屬公平合理。

【大行點睇】內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠   詳情請看【下一頁

除了中譽，威華達(00622)及意馬(00585)近期亦披露出售所持的恒大汽車股份，且俱錄得虧損。

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撰文 : 李尚毅

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