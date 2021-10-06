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【施政報告2021】目標於新一屆立法會審議 港府擬訂立法建立強制舉報虐兒個案機制

理財智慧 13:56 2021/10/06

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林鄭月娥指，港府已相繼落實多項加強幼兒照顧服務的措施，包括將資助幼兒服務規劃標準納入《香港規劃標準與準則》、增加幼兒服務名額、推出「幼兒中心家長津貼」，以及恆常化「課餘託管收費減免計劃」的改善措施。

來年的兒童工作有兩個重點：

  • 經早前諮詢持份者後，我們正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。
  • 會將「到校學前康復服務」的名額由今年的9 000個，進一步在2022/23學年增至10 000個。隨着服務名額逐步增加，「零輪候」的政策目標指日可待。

同時，她指，本屆政府分別把法定產假增至14星期，並由政府補貼額外4星期的產假薪酬；把法定假日由明年起逐步增至17天，與公眾假期看齊；以及果斷地取消強積金「對沖」安排。

當局將於下一個立法年度向立法會提交取消「對沖」的條例草案，亦指非常重視職業安全與健康，現正準備修例提高罰則，並於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

 

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責任編輯：潘曉豐

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