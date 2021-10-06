  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援

商業 13:32 2021/10/06

分享：

港府中小企未來的發展，有何規劃？

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，究竟對中小企未來的發展，有何規劃？

會展業：總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

據消息人士透露，總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，暫時資助了逾60個項目，撥出1.4億元。而會展業的資助，將在未來一至兩日內，將會公布面向參展商的一次性資助。

有關擴建方面，消息人士續透露，灣仔北三座政府大樓目前仍有逾10項計劃進行中，預計所有項目完成後，可在2026年正式遷出用地。

資金周轉：「商業數據通」，預計明年投入運作，公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

【疫市營商】玩具車文化漸流行　1：64玩具車銷售增長強勁

再工業化：於將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心，將分別於明年中和2023年完工。同時，政府已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心。

航運：政府與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案。

海運：引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務；政府亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處。

【加價潮】 百事明年初再加價　難抵成本持續上漲

物流：加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。

知識產權：推動香港知識產權貿易發展，將提升知識產權署的實質審查能力。並與內地研究《專利合作條約》擴展至包括「原授專利」制度，以及把其他主要知識產權國際條約適用於香港。

同時強化知識產權制度，以及加強推廣、教育和對外合作。當中，計劃重啟修訂《版權條例》工作，希望在下屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。

貿易：提升香港與東南亞國家聯盟（東盟）的商貿投資關係，爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）。而在國家雙循環格局中的內循環，將繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA） 框架下，為香港業界進入內地市場創造更有利條件。  

責任編輯：梁巧恩、馬意文

相關文章

【中小企營商】8月份中小企業務收益上升　受惠電子消費券帶動零售業從44.6升至52.4
2021/09/09
【中小企營商】8月份中小企業務收益上升　受惠電子消費券帶動零售業從44.6升至52.4
【中小企營商】疫情催生新消費模式　電子商務與實體店並行成大趨勢
2021/09/09
【中小企營商】疫情催生新消費模式　電子商務與實體店並行成大趨勢
【中小企融資擔保計劃】政府延長3個企業貸款計劃還款期　中小企：幫助大
2021/09/21
【中小企融資擔保計劃】政府延長3個企業貸款計劃還款期　中小企：幫助大
【中小企營商】中小企生意受挫　短期內難以回復疫前水平
2021/09/23
【中小企營商】中小企生意受挫　短期內難以回復疫前水平

你可能感興趣

【中小企營商】8月份中小企業務收益上升　受惠電子消費券帶動零售業從44.6升至52.4
17:28 2021/09/09
【中小企營商】8月份中小企業務收益上升　受惠電子消費券帶動零售業從44.6升至52.4
【中小企營商】疫情催生新消費模式　電子商務與實體店並行成大趨勢
19:58 2021/09/09
【中小企營商】疫情催生新消費模式　電子商務與實體店並行成大趨勢
【中小企融資擔保計劃】政府延長3個企業貸款計劃還款期　中小企：幫助大
16:36 2021/09/21
【中小企融資擔保計劃】政府延長3個企業貸款計劃還款期　中小企：幫助大
經濟 經濟內循環 RCEP 東南亞 海事處 大灣區 航運 展覽 香港 灣仔

上一篇文章

【聖誕節】英國消費者提早搶購聖誕節用品　冷凍火雞需求旺盛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場招聘】金管局聘請見習經理　為期2年月薪4.9萬起
【職場招聘】金管局聘請見習經理　為期2年月薪4.9萬起
【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億
【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮