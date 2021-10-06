【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援

▲ 港府中小企未來的發展，有何規劃？

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，究竟對中小企未來的發展，有何規劃？

會展業：總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

據消息人士透露，總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，暫時資助了逾60個項目，撥出1.4億元。而會展業的資助，將在未來一至兩日內，將會公布面向參展商的一次性資助。

有關擴建方面，消息人士續透露，灣仔北三座政府大樓目前仍有逾10項計劃進行中，預計所有項目完成後，可在2026年正式遷出用地。

資金周轉：「商業數據通」，預計明年投入運作，公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

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再工業化：於將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心，將分別於明年中和2023年完工。同時，政府已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心。

航運：政府與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案。

海運：引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務；政府亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處。

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物流：加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。

知識產權：推動香港知識產權貿易發展，將提升知識產權署的實質審查能力。並與內地研究《專利合作條約》擴展至包括「原授專利」制度，以及把其他主要知識產權國際條約適用於香港。

同時強化知識產權制度，以及加強推廣、教育和對外合作。當中，計劃重啟修訂《版權條例》工作，希望在下屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。

貿易：提升香港與東南亞國家聯盟（東盟）的商貿投資關係，爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）。而在國家雙循環格局中的內循環，將繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA） 框架下，為香港業界進入內地市場創造更有利條件。

責任編輯：梁巧恩、馬意文