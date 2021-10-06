【施政報告2021】明年下半年劃一普通津貼的資產上限 港府稱下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」

林鄭月娥表示，用於社會福利的經常開支由2017-18年度的653億元，大幅上升至2021-22年度的1,057億元，四年間增幅達62%，且成為開支最龐大的政策範疇，佔約兩成。鑑於經濟前景充滿變數和嚴重的財政赤字，未來一年政府會集中推行已規劃的政策措施，並不時檢視成效，確保能惠澤有需要的巿民。

在去年底公布的2019年貧窮人口數字，計及所有現金和公屋福利後，成功把貧窮人口大幅由政策介入前的149萬減至64萬，可見安全網能有效發揮再分配功能，為不少基層市民提供實質援助。

過去分析顯示長者和在職貧窮住戶這兩個羣組需要特別關注，而公屋是最有效的減貧措施。因此，有人認為香港的貧窮問題其實也是房屋問題；本屆政府除了加快興建公屋外，過去幾年大幅改善現金福利。

推出高額長者生活津貼（長生津），讓約57萬名長者，包括部分擁有自住物業或與有收入家人同住的長者，每月領取3,815元的高額津貼

優化在職家庭津貼（職津）計劃，大幅增加金額和放寬申請資格，讓收入不超過22,400元而育有兩名兒童的四人住戶每月領取最多4,200元津貼。

落實一系列改善綜合社會保障援助（綜援）措施，包括大幅增加租金津貼及放寬多項特別津貼資格等

這三項和其他改善措施令現金福利總經常開支增至2021-22年度的674億元，較2017-18年度高出56%。

【施政報告2021】力爭香港在2050年前達致碳中和 政府將投放約2,400億推行氣候變化措施：【下一頁】

政府未來的扶貧策略主要會有四方面。

繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧，會在明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，而合資格申請人將領取高額津貼。

繼續發展經濟，提供培訓和再培訓，鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援

全力加快興建公屋，增建過渡性房屋和為輪候超過三年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼

在共同承擔的原則下，加強強積金的退休保障功能。首要工作是在下一個立法年度修例落實取消「對沖」

透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金

會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入

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責任編輯：潘曉豐