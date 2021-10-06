【施政報告2021】政府研為金融科技行業在資歷架構建立專業資歷基準 銀行學會全力支持（第二版）

▲ 政府研為金融科技行業在資歷架構建立專業資歷基準

行政長官林鄭月娥在《施政報告2021》提到，香港作為與內地資本市場互聯互通的國際金融中心，需大量金融服務業人員，財經事務及庫務局會與教育局和勞福局研究，為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準，並同時把更多金融相關課程納入「持續進修基金」可獲發還款項課程。

政府已完成檢討香港人才清單，決定新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才，以及優化法律及爭議解決專才的要求，以配合香港未來重點發展金融、創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向。

另外，政府計劃將「優秀人才入境計劃」的年度配額由去年的2000個，倍增至4000個，以吸引世界各地優才來港工作。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，非常支持施政報告提出為金融科技行業建立專業資歷基準。銀行學會將全力協助在銀行專業資歷架構下新增金融科技範疇，並提供相關的專業培訓及課程內容，期望能夠吸引更多人才加入銀行業，同時加強業內專才的能力，以提升本地銀行業的專業服務水平。

梁嘉麗續指，香港作為與內地資本市場互聯互通的國際金融中心，對跨境金融服務的人才需求將有增無減，而專業資格互認對促進跨境人才流動最為重要。學會未來將一如既往，協助本地銀行從業員取得內地認可的專業資格，為本地銀行業專才創造更大的發展機遇。

（第二版加入銀行學會回應）

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