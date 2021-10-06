  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】繼續推動「躍動港島南」 連接黃竹坑站至香港仔郊野公園工程明年展開 石澳石礦場改建水上運動中心

理財智慧 13:18 2021/10/06

分享：

行政長官林鄭月娥在去年的《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，今天（周三，6日）公布的新一份施政報告也繼續有篇幅關於「躍動港島南」的最新步署。
林鄭月娥在指，發展局已於今年2月成立躍動港島南辦事處，並擬備了首份概念總綱計劃，就如何美化、活化和綠化黃竹坑、香港仔及鴨脷洲地區，聽取地區意見。


同時，當局在區內推展多個小型工程項目改善行人連繫及海濱地帶，以增添地區活力，當中包括連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的「綠色連線」，將於明年展開工程。


而繼海洋公園的水上樂園正式開幕後，政府和海洋公園公司正積極落實海洋公園的未來策略，包括為園區物色發展合作伙伴展開招標程序，以及於明年就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，並正探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通將園區與其他地方更好連接起來。


此外，政府正進行公開招標邀請私營機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個供市民大眾享用的水上運動中心，當中包括為香港體育學院（體院）提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計明年首季批出合約，讓水上運動中心約於五年內全面投入運作。


另一方面，當局也正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性，以「一地多用」模式善用現有土地和為市民提供更好服務。我們並會於明年展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。

其他關於【施政報告2021】的內容：

【施政報告2021】力爭香港在2050年前達致碳中和 政府將投放約2,400億推行氣候變化措施，詳見【下一頁

【施政報告2021】邁向智慧城市 港府未來推動5G發展及自動駕駛車輛，詳見【下一頁

【施政報告2021】明年下半年劃一普通津貼的資產上限 港府稱下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」，詳見【下一頁

【施政報告2021】積極推動漁農業界及旅遊業發展 預計未來基本工程開支每年將超過1,000億，詳見【下一頁

 

同場加映：【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

水上運動 林鄭月娥 施政報告 香港仔 黃竹坑 港鐵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠