【施政報告2021】繼續推動「躍動港島南」 連接黃竹坑站至香港仔郊野公園工程明年展開 石澳石礦場改建水上運動中心

行政長官林鄭月娥在去年的《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，今天（周三，6日）公布的新一份施政報告也繼續有篇幅關於「躍動港島南」的最新步署。

林鄭月娥在指，發展局已於今年2月成立躍動港島南辦事處，並擬備了首份概念總綱計劃，就如何美化、活化和綠化黃竹坑、香港仔及鴨脷洲地區，聽取地區意見。



同時，當局在區內推展多個小型工程項目改善行人連繫及海濱地帶，以增添地區活力，當中包括連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的「綠色連線」，將於明年展開工程。



而繼海洋公園的水上樂園正式開幕後，政府和海洋公園公司正積極落實海洋公園的未來策略，包括為園區物色發展合作伙伴展開招標程序，以及於明年就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，並正探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通將園區與其他地方更好連接起來。



此外，政府正進行公開招標邀請私營機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個供市民大眾享用的水上運動中心，當中包括為香港體育學院（體院）提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計明年首季批出合約，讓水上運動中心約於五年內全面投入運作。



另一方面，當局也正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性，以「一地多用」模式善用現有土地和為市民提供更好服務。我們並會於明年展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。

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記者：陳詠妍