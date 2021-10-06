【施政報告2021】邁向智慧城市 港府未來推動5G發展及自動駕駛車輛

林鄭月娥表示， 5G 服務於去年推出後發展迅速，並會多方位推動5G發展；而「智慧出行」是推動智慧城市的另一個重點。

她指，現時網絡覆蓋率已逾九成，核心商業區的覆蓋率更達99%，有國際市場調查機構本年發表的報告指出，香港的5G覆蓋範圍和穩定性分別排行全球第一及第二，為各種商業服務和智慧城市應用方案提供極大潛力。

政府會多方位推動5G發展，包括推出更多5G頻譜於本月底拍賣，在速度、容量和覆蓋等方面滿足各種5G服務需要；同時，會通過「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，資助更多行業採納5G創新應用，包括遙距醫療、遙距維修支援、實時工地安全監測等，提升效率和生產力。

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另外，運輸署將於明年底開始逐步在政府收費隧道及青沙管制區實施不停車繳費，既便利駕駛人士，亦可改善隧道交通。七個自動泊車系統項目當中，位於荃灣及大埔的項目將分別於今明兩年投入服務。

為推動自動駕駛車輛，運房局會向下一屆立法會提交條例草案以設立新的規管框架，令業界能更廣泛和靈活地進行測試和應用。今年3月推出的「智慧交通基金」資助便利駕駛者出行、提升運輸效率，以及改善駕駛安全的項目。

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責任編輯：潘曉豐