【施政報告2021】一文看清施政報告創新科技政策　建新田科技城、港深創科園設立生命健康相關實驗室

特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》 ，當中提及不少涉及創新科技發展的措施。林鄭月娥表示，會成立「大灣區創科快線」，全方位培育初創；擴展科學園； 加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程等。
成立「大灣區創科快線」：
- 科技園公司亦會成立「大灣區創科快線」，全方位培育初創，以及支援企業「引進來、走出去」。
- 政府會透過合適的私募股權投資機構作為伙伴進行相關投資，豐富現有多種資助計劃來發展創科界別和市場，以協助正在迅速發展的創科企業。
科技園：
- 建議應馬上研究為科學園擴容，會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。有別於原先建議的住宅用途，建議新增土地可主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能。
- 改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁，研究興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。
港深創科園：
- 研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程。長遠而言，在《發展策略》下，港深創科園與落馬洲╱新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區。
- 建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。
- 強調要大力推動生命健康科技，臨床數據、臨床試驗、藥物註冊等配套不可或缺，已要求食物及衞生局（食衞局）、醫院管理局（醫管局）和衞生署全面檢視現行做法作出配合。
培育研究人才：
- 教資會資助的研究院研究課程學生超收上限將由七成進一步放寬至十成。
- 邀請教資會評估資助研究院研究課程學額的供求情況，並考慮增加資助學額的可行性。
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