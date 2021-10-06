【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈

美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後，法國不滿澳洲取消潛艇訂單，一度召回駐美國及澳洲大使。美國國務卿布林肯周二（5日）到訪法國，於巴黎與法國總統馬克龍會晤，希望於潛艇風波後修補兩國關係。外媒引述美國官員指，雙方達成共識將加強協調美法關係。

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美媒CNN引述國務院官員消息指，馬克龍（Emmanuel Macron）與布林肯（Antony Blinken）進行約40分鐘的閉門會議，會面時氣氛嚴肅。布林肯接受法媒訪問時承諾，會就非洲沙赫爾（Sahel）地區等議題，與法國進行更緊密磋商。

是次為澳洲取消法國潛艇訂單後，美法兩國官員首次正式會面。外媒引述消息人士指，是次會面為臨時加插的行程，形容會面十分有成果，美方視是次會面為積極信號。

但消息人士承認，兩國在修補關係方面仍需落實大量工作，布林肯是次出訪法國只屬初步階段。

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布林肯年少時曾於法國留學及生活，說得一口流利法文。布林肯用法文接受法媒採訪，表示他理解法國人有種被背叛的感覺，而美方也意識到應該在溝通方面作改善。

布林肯出訪目的，旨在為馬克龍與美國總統拜登（Joe Biden）本月底的會面做準備。據悉，布林肯也曾與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）討論反恐及印太地區問題，法國認為雙方可加強安全及反恐合作。

責任編輯：李俊儀