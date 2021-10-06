【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓

為了增加私人住宅供應，特首林鄭月娥於新一份《施政報告》指，政府會爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約100,000個單位的用地，並會進一步精簡土地發展的程序，維持穩定的私營房屋土地供應。

施政報告發言：

私營房屋

爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約100,000個單位的用地。數字並未計及市區重建局（市建局）項目和其他私人土地發展項目。加上政府決心進一步精簡土地發展的程序，有信心私營房屋土地供應可維持穩定

公營房屋

督促運輸及房屋局局長要竭力壓縮香港房屋委員會（房委會）的建屋程序，爭取盡快建成更多單位。為此，房委會和香港房屋協會（房協）將會更廣泛使用「組裝合成」建築法和其他嶄新建築科技，而房委會亦會在合適的項目採用新的採購模式，引入承建商一併負責設計和建造，一方面可藉此騰出額外資源協助房屋署開展前期設計工作，另一方面可借助承建商的專業知識，進一步優化整個建造工作的流程

要求發展局與運房局就後五年期（即2027-28至2031-32年度）每幅公營房屋土地提交季度報告，如土地交付時間或建屋進度未如理想，我會親自作出指示

有見西環邨及馬頭圍邨有合適的遷置資源，以及原址重建有潛力供應更多單位，我會邀請房委會研究在合適條件下重建這兩個樓齡約六十年的舊屋邨，並在發展局的配合下爭取把周邊土地納入重建地盤，讓這兩幅難得的巿區用地可多建公營房屋單位，滿足市民訴求。

重建後的大坑西邨項目可提供超過3 300個單位，較現時增加一倍多，當中包括1 300個供重置現有租戶的單位，以及2 000個由市建局發展的「港人首次置業」單位

運房局已覓得足夠土地提供原先承諾目標的15,000個單位，近日再獲得私人土地擁有人表示有意參加計劃，現建議再額外提供5 000個單位，令整體供應在未來幾年可增至20 000個，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。

在現金津貼試行計劃下，截至8月底，已向約30,000個合資格的一般公屋申請住戶派發津貼，佔已接獲的合資格申請約五成。若獲立法會通過，「劏房」租務管制條例會於明年1月生效，為「劏房」租客提供合理及有效保障。

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