【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓

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為了增加私人住宅供應，特首林鄭月娥於新一份《施政報告》指，政府會爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約100,000個單位的用地，並會進一步精簡土地發展的程序，維持穩定的私營房屋土地供應。
施政報告發言：
私營房屋
爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約100,000個單位的用地。數字並未計及市區重建局（市建局）項目和其他私人土地發展項目。加上政府決心進一步精簡土地發展的程序，有信心私營房屋土地供應可維持穩定
公營房屋
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撰文 : 黃卓賢