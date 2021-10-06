【施政報告2021】林鄭：探討鼓勵巿民將強積金轉年金　下年度落實取消MPF對沖　積金局：全力配合

▲ 【施政報告2021】林鄭：探討鼓勵巿民將強積金轉化成年金 下年度落實取消MPF對沖

行政長官林鄭月娥在《施政報告2021》提及強積金（MPF）未來發長方向，認為強積金的退休保障功能是未來4大扶貧策略之一。她提出，會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入，而首要工作是在下一個立法年度修例落實取消「對沖」。

林鄭月娥續指，會透過全力推行「積金易」（eMPF）平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金。

「積金易」平台2025年全面實施後，政府屆時會為月入少於最低有關入息的低收入人士代供5%的強積金供款。

300萬強積金退休 轉年金每月可拎幾多？可見【下一頁】

積金局主席劉麥嘉軒歡迎林鄭月娥有關進一步加強強積金退休保障功能的措施和建議表示歡迎，包括全力推行積金易平台項目、落實為低收入僱員代供強積金、在下一個立法年度修例落實取消強積金對沖，以及進一步探討如何更好鼓勵市民將強積金轉化成退休後定期可領取的年金。積金局會全力配合，協助政府推展各項措施和建議。

劉麥嘉軒續指，積金局支持政府就優化工作人口的退休保障作出研究，局方一直有研究如何進一步協助計劃成員壯大退休儲備，以及應付退休後的財務需要。

財庫局：公共年金銷售約1.25萬份保單

另就退休保障方面，俗稱「公共年金」的「香港年金計劃」2020年2月起將申請年齡門檻降至60歲，財庫局資料顯示，截至今年8月底止，已銷售約1.25萬份保單，保費總額逾89億元。

其他勞工政策方面，林鄭月娥重申，任內分別把法定產假增至14星期，並由政府補貼額外4星期的產假薪酬；把法定假日由明年起逐步增至17天，與公眾假期看齊，也非常重視職業安全與健康，現正準備修例提高罰則，並於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

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