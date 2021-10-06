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【施政報告2021】林鄭：探討鼓勵巿民將強積金轉化成年金　下年度落實取消MPF對沖

宏觀解讀 13:01 2021/10/06

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【施政報告2021】林鄭：探討鼓勵巿民將強積金轉化成年金　下年度落實取消MPF對沖

行政長官林鄭月娥在《施政報告2021》提及強積金（MPF）未來發長方向，認為強積金的退休保障功能是未來4大扶貧策略之一。她提出，會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入，而首要工作是在下一個立法年度修例落實取消「對沖」。

林鄭月娥續指，會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金。

300萬強積金退休 轉年金每月可拎幾多？可見【下一頁】

其他勞工政策方面，她重申，任內分別把法定產假增至14星期，並由政府補貼額外4星期的產假薪酬；把法定假日由明年起逐步增至17天，與公眾假期看齊，也非常重視職業安全與健康，現正準備修例提高罰則，並於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

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