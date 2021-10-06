【施政報告2021】維港首採用無欄杆的梯級式沿岸設計 長13公里的啟德單車徑於2023年起分階段落成

林鄭月娥今日（6日）表示， 政府一直致力優化維港兩岸海濱，通過和海濱事務委員會的共同努力，由去年10月到本年底，一共開放15處海濱場地，把維港海濱進一步延長至25公里；試行的「海濱共享空間」管理模式亦深受大眾歡迎。

她指，當局會繼續把開放式管理推展到更多海濱用地，讓市民可在共融環境下無拘無束地享受海濱空間。此外，她指出會於維港海濱首次引入完全無欄杆的梯級式沿岸設計，讓遊人可臨海而坐，無阻隔地欣賞維港景致。

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她提及，近日有意見認為應修訂《保護海港條例》，她直言個人並不反對檢視這條實施了超過20年的法例，但認為任何修訂條例的目的應該是為了提升海濱暢達性和增加公共空間，而非為了填海造地供賣地或房屋發展；發展局局長稍後會展開有關討論。

另外，她指，政府分別在去年9月和今年7月開放的屯門至馬鞍山段60公里單車徑及荃灣海濱段兩公里單車徑，未來會繼續推展餘下約20公里由屯門至荃灣的單車徑，以貫通新界東西的單車徑網絡。市區方面，啟德發展區全長13公里的行人及單車共融通道會分階段於2023年起落成。

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責任編輯：潘曉豐