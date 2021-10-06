吹哨者赴國會作證 斥Facebook傷害兒童及煽動分裂

Facebook前員工豪根公布大量Facebook内部文件，她早前自揭吹哨者身份。豪根出席美國國會聽證會時，批評Facebook追求利潤而漠視用戶安全，又斥責Facebook損害兒童心理健康及煽動分裂。

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37歲的豪根（Frances Haugen）為Facebook前產品經理，曾於Facebook工作兩年。她離職前複製數千頁内部文件，並公開文件内容。

豪根周二（5日）到國會參議院消費者保護附屬委員會出席聽證會。她發表開場證詞，稱她深信Facebook產品會傷害兒童、煽動分裂及削弱民主。

她表示Facebook得悉Instagram會引導用戶瀏覽與厭食症相關的內容。而演算法會在極短時間內，引導兒童由瀏覽健康食譜等正常話題，直到接觸到關於厭食症的內容。

她早前公開Instagram的研究結果，顯示17%少女表示使用Instagram後，飲食失調問題惡化。

豪根表示Facebook高層明知如何提高平台的安全性，卻因為天文數字的利潤，拒絕作出必要的改變。她警告Facebook的選擇是違背共同利益，建議當局應該以對待煙草業的方式監管Facebook。如果發現Facebook隱瞞其產品的危害，就要採取行動。

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豪根在Facebook工作期間，主要負責監控全球選舉干預問題。她表示在2020美國大選結束後，Facebook選擇取消控制社交平台上不實資訊的措施，以提高平台收益。

她更表示Facebook沒有充分監管美國以外的服務，實際上在埃塞俄比亞等地煽動種族暴力。

豪根斥Facebook一直選擇牟取最大利潤，而非採取措施保護公眾，正如Facebook一直向公眾和政府官員隱瞞有關產品危害的內部研究。

她表示上述做法導致社會出現更多分裂、傷害、謊言、威脅和鬥爭，有時網上的危險對話更會引致實質暴力，會使人受到傷害甚至被殺。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）發文反駁，指豪根的很多指控都說不通，又認為Facebook遭到曲解。

朱克伯格稱現實是年輕人需要科技產品，Facebook等科企應打造出滿足年輕人需要、同時又安全的產品，而非完全忽視年輕人的需求。

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責任編輯：鄭錦玲