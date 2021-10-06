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【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建

股樓投資 12:49 2021/10/06

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本港大部份市區樓宇建於30、40年代，並已急速老化，行政長官林鄭月娥於施政報告中也提出要加快重建更新。

林鄭月娥表示，本港樓齡達50年或以上的私人樓宇，在過去十年由3,900幢，急增至8,600幢，加上全港5,000多幢「三無大廈」日久失修的問題，政府必須採取更有效的政策手段，加快重建更新步伐。


她說，目前的市區更新策略是重建和復修並行，除由市建局或發展商收購拆卸舊樓和進行重建外，本屆政府先後撥出合共超過190億元，資助舊樓業主保養和維修其物業。


當局會從多方面入手加快重建更新步伐。第一，按剛完成的「油旺地區規劃研究」，市建局會在油麻地和旺角，以創新、地區為本方式加快市區更新，包括在合適重建項目試行轉移地積比、街道整合等規劃手段。這些措施亦會適用於私人主導的重建項目，並在合適情況下在其他地區採用。

第二，政府會邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究，以確定更新這兩個舊區的方案。

第三，研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。在過程中，發展局會充分考慮小業主利益、樓宇狀況等因素，並聽取持份者意見。

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記者：陳詠妍

發展商 物業 收購 發展局 市建局 旺角 深水埗 林鄭月娥 施政報告 強拍

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