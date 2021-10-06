【iPhone13】用Apple Card買iPhone 13受阻　蘋果宣布補償3％Daily Cash

▲ 為了補償用家，蘋果向受影響的Apple Card用家發送電郵，表示會補償3％ Daily Cash回贈予他們。

蘋果（Apple）上月推出iPhone13，有部分Apple Card用家嘗試購買iPhone13時發生異常，無法使用Apple Card付款，只能改用其他方式，意味著損失了使用Apple Card購買蘋果設備時，所獲得的3% Daily Cash回贈。為了補償用家，蘋果向受影響的Apple Card用家發送電郵，表示會補償3％ Daily Cash回贈予他們。

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蘋果在電郵中提到，理解Apple Card付款異常，為用戶帶來不便，同時對用家因此損失了3％ Daily Cash回贈深感歉意。因此現在將為受影響用家提供3% Daily Cash回贈補償，即儘管他們無法用他們的Apple Card完成購買，都依然可獲得補償，用家可從Apple Wallet中查看確認。

至於早前有使用「iPhone年年換新計畫」（iPhone Upgrade Program ）的用家表示，同樣無法使用Apple Card購買iPhone。因此蘋果現時宣布，使用相關計畫的用家，未來亦可透過「Citizenloan.com」，購買新iPhone時申請回贈。

Apple Card在2019年面世，不少蘋果用戶會用作購買蘋果相關服務或設備，以獲得3％Daily Cash回贈。惟直至目前，香港用家依然未能享用相關服務。

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責任編輯﹕黃顯晴