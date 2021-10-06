【施政報告2021】預計未來幾年收回700公頃土地　一文睇清土地供應政策

為增加土地供應，特首林鄭月娥於新一份《施政報告》提出以下政策：

施政報告發言重點：

將推進多個新界新發展區項目以及東涌東填海工程，預計政府未來幾年收回的土地將高達700公頃

整合和發展新界土地的還有「土地共享先導計劃」，透過善用私營界別的規劃力量，釋放新界私人土地的發展潛力，供以公營房屋為主的發展。發展局正處理的3宗申請，涉及23公頃私人土地和擬議的17,850個單位，七成是公營房屋

為確保十年後有持續土地供應，推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究。在近岸填海方面，發展局會審視涉及約220公頃的龍鼓灘填海和約220公頃的屯門西地區規劃，目標是在明年上半年爭取立法會撥款啟動這項開拓土地的規劃及工程研究，檢視不同的發展選項，以敲定未來路向

重啟馬料水填海計劃，主要提供創科用地。此外，透過多項搬遷政府設施往岩洞的項目，預計由2027年起將陸續騰出超過40公頃土地作房屋和其他有利民生用途

視乎項目的研究結果及假設住用地積比率為4至6.5，持續推進的大型項目及策劃中的項目可望於中、長期提供約40萬至50萬個公、私營房屋單位。加上在《北部都會區發展策略》可供興建16.5萬至18.6萬個房屋單位的新開拓土地，2031-32年後的下一個十至十五年的供應可高達56.5萬至68.6萬個

進一步檢視「綠化地帶」：目前陸續進行改劃的210幅土地中，約三成涉及「綠化地帶」，但只佔香港約1.6萬公頃「綠化地帶」的2%。由於不少「綠化地帶」的生態價值較郊野公園低，可進一步檢視「綠化地帶」的發展潛力

釋放新界祖堂地：研究修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題

延伸補地價標準化至新界土地：由於巿場和業界對以「標準金額」為工廈重建補地價的先導計劃反應正面，至今已有四個重建項目接受以「標準金額」計算的補地價金額。發展局會把「標準金額」補價模式擴展至新發展區「加強版傳統新巿鎮發展模式」下的原址換地申請。發展局和地政總署會制訂計劃詳情，目標是明年首季推出

現有的兩項活化工廈措施，包括放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將會一併延長至2024年10月

要求發展局更徹底、更全面檢視現行城規、環境影響評估、收地和道路工程的相關法定程序以及行政安排，計劃明年上半年向立法會和其他持份者提出建議和聽取意見，並爭取於年內提出條例修訂草案。環境局亦會精簡及優化新自然保育政策下公私營界別合作的安排，兼顧發展和保育

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