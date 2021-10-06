【施政報告2021】積極推動漁農業界及旅遊業發展 預計未來基本工程開支每年將超過1,000億

林鄭月娥於《施政報告》表示，當局將基建投資作為刺激經濟逆周期的主要措施，並於本立法年度財務委員會已批核的基本工程撥款高達破紀錄的2,200億元，預計未來數年政府在基本工程開支每年將超過1,000億元。

發展局會繼續推行「建造業2.0」，透過「創新」、「專業化」和「年青化」，帶領行業革新，提升建造業的生產力及技術水平，並更廣泛應用創新科技和「組裝合成」建築法；當局正積極籌備明年舉辦的「國際建造領導高峰會」，與業界持份者分享經驗，共謀策略，推動建造業革新，提升項目表現。

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【施政報告2021】深港科創合作區佔地約540公頃 政府正研究加快港深創科園建造工程：【下一頁】

現屆政府過去四年已按2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；完成郵輪業發展策略規劃；以及促成不同盛事和會展活動。政府會繼續推行多項措施，以鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位。有關工作包括繼續深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌，並透過不同資助及推廣計劃爭取更多盛事及會展活動在港舉行。

而在漁農業界方面，當局將更主動協助業界善用「漁業持續發展基金」和「農業持續發展基金」，即將在本年底起分階段完成的古洞南農業園第一期，將有助推進農場管理現代化。漁農自然護理署（漁護署）積極推廣智能溫室科技，並透過發展精準及自動化的水耕生產技術，協助業界提升效率及善用生產空間。

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責任編輯：潘曉豐