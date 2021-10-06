  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果耳機】蘋果AirPods Pro及AirPods Max推更新　增支援「Find My」功能

科技 14:15 2021/10/06

分享：

蘋果推出AirPods系列的4A400軟件更新，AirPods Pro和 AirPods Max將加入「Find My」精確尋找功能。

蘋果（Apple）早前在WWDC開發者大會時曾預告，iOS 15將會為AirPods系列產品新增多項新功能。而在今（6日）蘋果就推出AirPods系列的4A400軟件更新，AirPods Pro和 AirPods Max將加入「Find My」精確尋找功能。

【Apple】AirPods變身體偵測工具？　研究：AirPods 可判斷用戶呼吸速率

【Apple Watch】蘋果公布Apple Watch Series 7開賣日期　售$3,199起

蘋果今悄悄推出AirPods耳機的新軟件更新版本4A400，用家更新後，就可透過「尋找」功能來尋找到AirPods Pro和AirPods Max的精確位置、並開啟遺失模式等。應注意的是，如果要將耳機更新到4A400，就必須確定自己的iPhone已經升級為iOS 15作業系統。

另外，蘋果也提醒用家，耳機的軟件更新並非如iPhone更新iOS作業系統一樣，可以透過手動的方式更新。用家必須先將將AirPods放回充電盒內，再將AirPods 與 iPhone/iPad 完成連接，然後把AirPods充電盒連接電源（無線充電也可），並將已連接網路的iPhone/iPad 靠近 AirPods ，確保處於連線狀態。最後確認AirPods和充電盒皆充飽電，等待一段時間就會自動完成更新。

更新軟件後，AirPods Pro或AirPods Max耳機的尋找介面將如AirTag一樣，除了可以開啟「離身通知」外，也可按下「尋找」來了解設備現時距離自己多遠。不過AirPods Pro 與 AirPods Max的尋找介面與AirTag的也有部分不一樣，就是尋找AirPods系列時，並不會出現箭頭，來提示與設備有多遠。

【iPhone 13】拆解iPhone 13　物料成本價比上代微增4%

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能　增聘調查員加強審查
今日
【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能　增聘調查員加強審查
【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉　升級iOS 15後將無法降級
2021/10/05
【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉　升級iOS 15後將無法降級
【iPhone 13】絕無僅有！法國買iPhone 13仍隨機附送EarPods
2021/10/02
【iPhone 13】絕無僅有！法國買iPhone 13仍隨機附送EarPods
【Apple】蘋果AirTag傳有資安漏洞　恐洩好心人iCloud帳戶資訊
2021/10/01
【Apple】蘋果AirTag傳有資安漏洞　恐洩好心人iCloud帳戶資訊

你可能感興趣

【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能　增聘調查員加強審查
今日 11:00
【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能　增聘調查員加強審查
【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉　升級iOS 15後將無法降級
15:58 2021/10/05
【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉　升級iOS 15後將無法降級
【iPhone 13】絕無僅有！法國買iPhone 13仍隨機附送EarPods
14:00 2021/10/02
【iPhone 13】絕無僅有！法國買iPhone 13仍隨機附送EarPods
Apple AirPods 軟件 無線充電 AirTag iPad 耳機 作業系統 iPhone WWDC

上一篇文章

【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策　建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心

下一篇文章

【Google】只有密碼不安全　Google年底前為1.5億組帳戶啟用「兩步驟驗證」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Android 12】Android 12終正式登場　 Google官方公布8大品牌可搶先升級
【Android 12】Android 12終正式登場　 Google官方公布8大品牌可搶先升級
【Apple Watch】蘋果公布Apple Watch Series 7開賣日期　售$3,199起
【Apple Watch】蘋果公布Apple Watch Series 7開賣日期　售$3,199起
【黑客入侵】惡意軟件再現Android手機！　假借提醒更新盜銀行帳戶
【黑客入侵】惡意軟件再現Android手機！　假借提醒更新盜銀行帳戶
【電子書閱讀器】Kobo全新閱讀器登陸香港　支援藍牙裝置
【電子書閱讀器】Kobo全新閱讀器登陸香港　支援藍牙裝置
【每日焦點】網路癱瘓　fb、WhatsApp﹑八達通相繼死機
【每日焦點】網路癱瘓　fb、WhatsApp﹑八達通相繼死機
【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時　疑內部人為所致？（12:00更新）
【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時　疑內部人為所致？（12:00更新）