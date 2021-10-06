【蘋果耳機】蘋果AirPods Pro及AirPods Max推更新　增支援「Find My」功能

▲ 蘋果推出AirPods系列的4A400軟件更新，AirPods Pro和 AirPods Max將加入「Find My」精確尋找功能。

蘋果（Apple）早前在WWDC開發者大會時曾預告，iOS 15將會為AirPods系列產品新增多項新功能。而在今（6日）蘋果就推出AirPods系列的4A400軟件更新，AirPods Pro和 AirPods Max將加入「Find My」精確尋找功能。

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蘋果今悄悄推出AirPods耳機的新軟件更新版本4A400，用家更新後，就可透過「尋找」功能來尋找到AirPods Pro和AirPods Max的精確位置、並開啟遺失模式等。應注意的是，如果要將耳機更新到4A400，就必須確定自己的iPhone已經升級為iOS 15作業系統。

另外，蘋果也提醒用家，耳機的軟件更新並非如iPhone更新iOS作業系統一樣，可以透過手動的方式更新。用家必須先將將AirPods放回充電盒內，再將AirPods 與 iPhone/iPad 完成連接，然後把AirPods充電盒連接電源（無線充電也可），並將已連接網路的iPhone/iPad 靠近 AirPods ，確保處於連線狀態。最後確認AirPods和充電盒皆充飽電，等待一段時間就會自動完成更新。

更新軟件後，AirPods Pro或AirPods Max耳機的尋找介面將如AirTag一樣，除了可以開啟「離身通知」外，也可按下「尋找」來了解設備現時距離自己多遠。不過AirPods Pro 與 AirPods Max的尋找介面與AirTag的也有部分不一樣，就是尋找AirPods系列時，並不會出現箭頭，來提示與設備有多遠。

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責任編輯：曾曉汶