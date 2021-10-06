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今日推介中石油｜潤啤、中國燃氣、建行、比亞迪、南方太陽能最新部署

股市 13:00 2021/10/06

分享：

恒生指數中午收報23992點，跌111點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中石油 （00857） ，另亦會分析潤啤 （00291） 、中國燃氣 （00384） 、建行 （00939） 、比亞迪 （01211） 、南方太陽能 （03134） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code
 

00:34 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:16 – 華潤啤酒 （00291） 宜守54.00元區

04:30 – 中國燃氣 （00384） 宜守20.00元位

07:32 – 建設銀行 （00939） 宜守5.30元

08:46 – 比亞迪股份 （01211） 宜守235.00元

10:10 – 南方太陽能 （03134） 宜守10.50元位

11:10 – 中國石油股份 （00857） 仍有餘勇

13:31 – 推介股表現記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

同場加映：【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 

【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 


 

港股 中國石油股份（00857） 華潤啤酒（00291） 中國燃氣（00384） 建設銀行（00939） 比亞迪股份（01211） 南方太陽能（03134） 石鏡泉

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