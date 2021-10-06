今日推介中石油｜潤啤、中國燃氣、建行、比亞迪、南方太陽能最新部署

恒生指數中午收報23992點，跌111點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中石油 （00857） ，另亦會分析潤啤 （00291） 、中國燃氣 （00384） 、建行 （00939） 、比亞迪 （01211） 、南方太陽能 （03134） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00:34 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:16 – 華潤啤酒 （00291） 宜守54.00元區

04:30 – 中國燃氣 （00384） 宜守20.00元位

07:32 – 建設銀行 （00939） 宜守5.30元

08:46 – 比亞迪股份 （01211） 宜守235.00元

10:10 – 南方太陽能 （03134） 宜守10.50元位

11:10 – 中國石油股份 （00857） 仍有餘勇

13:31 – 推介股表現記錄



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