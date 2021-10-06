【施政報告2021】循5大方向再為香港新文化定位 港府計劃重啟修訂《版權條例》工作

林鄭月娥於新一份《施政報告》表示，會循五大方向落實香港的新文化定位，包括（一）建立世界級的文化設施和多元文化空間；（二）加強與海外藝術文化機構的關係；（三）加強與內地的文化交流合作；（四）善用科技；及（五）培育人才。

同時，為加強特區的文化領導和有效統籌和推動現在分散在不同政策局的文化及創意產業工作，立法會和社會普遍支持成立專責的文化局。此外，海外經濟貿易辦事處（經貿辦）和內地辦事處將在推廣香港文化事業上擔當重要任務。

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另外，特區政府會從多方面推動香港知識產權貿易發展，包括提升知識產權署的實質審查能力，以進一步推廣和發展「原授專利」制度，以及與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括「原授專利」制度，和把其他主要知識產權國際條約適用於香港。

而特區政府亦會強化知識產權制度，以及加強推廣、教育和對外合作。其中，當局計劃重啟修訂《版權條例》工作，就更新版權制度以配合數碼環境展開公眾諮詢，目標是在下一屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。

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責任編輯：潘曉豐