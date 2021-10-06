【施政報告2021】提升香港成國際航運中心+國際貿易中心 研推動「智慧港口」發展 擴建亞洲國際博覽館

行政長官林鄭月娥今早（周三，6日）發表任內第五份《施政報告》，林鄭月娥也提出要提升香港的國際航運中心及國際貿易中心地位。



她指出，要提升香港國際航運中心地位，香港港口既要保持效率高、連繫性強和覆蓋面廣的優勢，也須推動航運和港口業更廣泛於業務流程和運作上應用數碼科技，將建設「智慧港口」，港府跟業界正合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案。



物流方面，當局將加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。



另一個重點發展方向是高增值海運商業服務，包括引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務。港府亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處，除了倫敦、上海、新加坡和悉尼外，在三藩市、東京和多倫多成立辦事處，為在香港註冊的船隻提供更好的支援。

跨境陸路交通方面，廣深港高速鐵路香港段、港珠澳大橋（大橋）和蓮塘╱香園圍口岸三項重大跨境基建於過去數年相繼落成，有助香港融入大灣區「一小時生活圈」，促進大灣區基礎建設互聯互通。



港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。此外，粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經大橋往來香港與廣東省而無須事先取得常規配額。粵港兩地政府亦同意計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。

至於提升國際貿易中心地位方面，林鄭月娥指， 香港擁有高度國際化的營商優勢，在國際貿易中佔重要地位。去年，香港的商品貿易總值全球排名上升至第六。受惠於內地有效控制疫情而保持供應鏈穩定，香港商品貿易總額由去年第四季開始反彈。今年首八個月合計，香港商品貿易總額更高達65,099億元，是有史以來新高。



政府銳意提升香港與東南亞國家聯盟（東盟）的商貿投資關係，正爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」(RCEP)，也會繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA) 框架下為香港業界進入內地市場創造更有利條件。



為應對疫情的衝擊，政府正透過總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，為會展業注入動力。政府會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。

長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

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記者：陳詠妍