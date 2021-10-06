【施政報告2021】檢討《新界條例》　放寬出售祖堂地限制

為增加土地供應，特首林鄭月娥於新一份《施政報告》指，雖然沒有正式數字，但新界有不少祖堂地可供發展，而在《施政報告》諮詢會上，政府收到不少意見表示應修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題，故建議如下：

考慮修訂《新界條例》，在尊重祖堂傳統和保障祖堂成員合理權益的前提下，務實地處理目前祖堂地難以發展的困局。民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議

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