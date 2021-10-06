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【Google】只有密碼不安全　Google年底前為1.5億組帳戶啟用「兩步驟驗證」

科技 13:00 2021/10/06

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Google 表示，2SV主要結合手機或安全鑰匙來進行身份驗證，讓用戶在進行登入的時候，即使密碼遭盜竊，也能透過2SV認證保護帳號安全。

Google 較早前於官方網誌指出，將進一步擴大「兩步驟驗證」（2SV）帳號使用，會在2021年底前自動為1.5億組適合的帳號啟動，意味用戶的Google帳號除了輸入密碼外，亦要進行多重認證。

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Google 表示，2SV主要結合手機或安全鑰匙來進行身份驗證，讓用戶在進行登入的時候，即使密碼遭盜竊，也能透過2SV認證保護帳號安全。例如，在新設備登入Google 時，用戶需要在手機上點擊確認資訊。

目前Google已讓用戶帳號設定2SV，官方是次宣布將於2021年底自動為尚未啟動的1.5 組Google帳號啟動該功能，並要求200萬名YouTube創作者需要使用該功能。Google亦強調，明白2SV並不適合所有用戶，因此會挑選具有合適備份機制的帳號，以利無縫接軌。

若用戶想自行啟用2SV，可以在Google帳號頁面找到「安全性」-「兩步驟驗證」進行設定。未來登入新設備時，除了輸入密碼，亦額外要求以短訊等相關驗證步驟，以降低帳號遭盜竊的風險。用戶亦能在Googl修改設定後，於同一位置取消2SV。

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記者：廖淑瑩

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