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【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標　已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地

股樓投資 12:24 2021/10/06

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特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，重申讓市民安居，是她的房屋政策首要目標。又指「要較徹底地解決香港市民『住』的問題，我們需要的不是因時制宜的短期『招數』，而是持之以恆供應土地的決心；我們需要的是不會因經濟短期波動或物業價格升跌而動搖政策的勇氣。」 

特首林鄭月娥施政報告發言：

讓市民安居，是我的房屋政策首要目標。鑑於社會關注，我在今年7月15日的行政長官答問會上，已就房屋及土地議題發言，回顧過去，展望未來。在總結時，我說要較徹底地解決香港市民「住」的問題，我們需要的不是因時制宜的短期「招數」，而是持之以恆供應土地的決心；我們需要的是不會因經濟短期波動或物業價格升跌而動搖政策的勇氣。

本屆政府展現了這種決心和勇氣。我們在2018年將公私營房屋比例由60:40調整至70:30，進一步加大政策力度興建更多公營房屋；我們持續不斷覓地的努力亦已見成效。在未來十年（即2022-23至2031-32年度），我們已覓得約350公頃土地，可興建約330 000個公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該十年期預計的301,000個公營房屋單位的需求。運房局會於今年底發表的《長遠房屋策略》2021年周年進度報告中交代詳情。

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撰文 : 黃卓賢

公屋 林鄭月娥 施政報告
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