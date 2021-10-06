【施政報告2021】深港科創合作區佔地約540公頃 政府正研究加快港深創科園建造工程

林鄭月娥今日（6日）表示，本港創科界另一個標誌性社羣是數碼港，並擁有不少科技企業，並培育了五間獨角獸，涵蓋金融科技、智慧生活及數碼娛樂領域。按估計，數碼港每投資1元便吸引外間投資13元，過去三年其初創企業吸引了超過125億元投資。

她提及，數碼港第五期工程已經展開，計劃於4年內增加超過四成總樓面面積；長遠而言，在《北部都會區發展策略》下建議升格為新界北現代服務業中心的洪水橋╱厦村會擴大範圍至流浮山，可考慮在與深圳前海一灣之隔的地方建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。

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同時，她指出，政府正研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程。長遠而言，在《發展策略》下，港深創科園與落馬洲╱新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區，可集港深兩地優勢匯聚海內外人才，成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

另外，她建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。她表示，坊間有不少生命健康初創或大型企業看準香港在這方面的優勢和大灣區市場的潛力，有興趣在港發展。新田科技城將可為相關的科研及先進製造業提供土地。

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責任編輯：潘曉豐