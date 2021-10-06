【施政報告2021】一文看清施政報告金融政策　研港股通增人民幣計價交易、設商業數據通　證監：成立工作小組

▲ 【施政報告2021】一文看清施政報告金融政策 研提升發行及交易人民幣證券、設商業數據通

行政長官林鄭月娥宣讀《施政報告2021》，提及5項措施提升香港國際金融中心地位，包括港交所 （00388） 已啟動諮詢的特殊目的收購公司（SPAC）上市制度、擴大互聯互通、稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港、支持港交所與廣期所合作碳排放交易相關綠色金融產品、與內地研究建立一站式沙盒聯網。

在互聯互通上，她提出，進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。

證監會：成立工小組，推動香港買賣人民幣計價證券

港交所行政總裁歐冠昇稱，香港交易所歡迎施政報告，樂見特區政府支持拓展互聯互通計劃、繼續完善上市機制、發展人民幣產品交易中心，及支持香港發展成為區內的綠色及可持續金融中心，這些都將有助於鞏固香港資本市場的吸引力。

證監會也歡迎並全力支持行政長官在《施政報告》，主席雷添良稱，港府拓展離岸人民幣業務、互聯互通、綠色金融相關政策，都固香港在連結國際投資者與內地市場方面的獨特角色。

證監會稱，正和金管局、聯交所成立工作小組，推動在香港買賣人民幣計價證券方面進行可行性研究，並與內地有關部門共同探討將人民幣櫃台納入股票市場交易互聯互通機制下的港股通之內。

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《施政報告2021》也提及，金管局正構建「商業數據通」，預計明年投入運作，協助中小企儲存商業數據、銀行收集核實資料。商業數據通作為金融基建設施可統一對接銀行，企業能通過這個平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

她表示， 「商業數據通」讓中小企善用自身的數據來獲得更便利的融資服務，同時也是香港金融基建發展的重大突破，以企業的意願為本，建立平台促進數據安全共享，令本港銀行體系可更有效為實體經濟服務。

在綠色金融方面，林鄭月娥重申，香港作為國際金融中心，擁有龐大的金融市場和完善的國際級監管架構，匯聚全球領先的金融和專業機構、綠色評估認證機構以及國際投資者，有條件和優勢發展成區內的綠色金融樞紐，成為綠色企業和項目首選的融資平台，在應對氣候變化上扮演重要角色

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